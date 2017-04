Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme en imágenes (VRM 16+2)

Hoy podemos ver en imágenes la Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme, donde impresiona con creces el VRM empleado en su PCB personalizado que alcanza las 16+2 fases de alimentación, un salto bastante radical respecto a las 7+2 fases del modelo de referencia. Este VRM se respalda de una configuración de dos conectores PCI-Express de 8+8 pines junto a dos PowerBoost para estabilizar una gráfica que está preparada para soportar altas dosis de overclocking.

Obviamente, un alto overclock se debe suplir con un sistema de refrigeración a la altura, es por ello que tenemos un muy grueso radiador de aluminio atravesado por nada menos que seis heatpipes de cobre de 8 mm de espesor que coinciden en una base de cobre junto a una configuración de triple ventilador de 80 mm y a un backplate de aluminio para mejorar levemente las temperaturas, pero que sobre todo existe para reforzar el PCB. Esto se traduce en no superar los 69ºC en todos los juegos probados.

La información de la Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme se completa con un silicio GP102 con una frecuencia Base/Turbo de 1645/1759 MHz (vs 1480/1582 MHz Mod.Ref), los 11 GB de memoria GDDR5X suben levemente hasta los 11.200 MHz arrojando un ancho de banda de 492.8 GB/s (vs 484 GB/s), y justo en la parte superior del bracket encontramos un puerto USB para realizar diagnosis por la propia Zotac, por lo que para los usuarios no aporta ningún beneficio.

vía: videocardz / hardwareluxx