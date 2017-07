Gigabyte Radeon RX 580 Aorus XTR 8G y Radeon RX 580 Gaming filtradas

Ya tenemos por aquí las primeras Radeon RX 580 filtradas, en esta ocasión son cinco gráficas de Gigabyte, tres de ellas bajo su marca gaming Aorus, estas son la Radeon RX 580 Aorus XTR 8G, la Radeon RX 580 Aorus 8G y la Radeon RX 580 Aorus 4G. En lo que respecta a la empresa madre, nos conformamos con la familia Gaming.

Gigabyte Radeon RX 580 Aorus XTR 8G

Estamos ante el modelo tope de gama, el cual destaca por ofrecer el sistema de refrigeración WindForce más avanzado con una configuración de doble ventilador junto a un sistema de iluminación LED RGB en el medio. Por desgracia, no hay más detalles, aunque tampoco será una gráfica sorprendente pues, si vives en una cueva y aún no te has enterado, se trata de una Radeon RX 480 renombrada con leves mejoras en sus frecuencias y consumo.

Gigabyte Radeon RX 580 Aorus 8G

Gigabyte Radeon RX 580 Aorus 4G

Estamos ante una gráfica que ya usa un disipador WindForce mucho más básico, que también podría repercutir en un PCB de menor calidad y quizás menos conectores PCI-Express para su alimentación debido a que los niveles de overclock no serán tan elevados. La única diferencia entre ambos modelos, es que una llegará con 8 GB de memoria GDDR5 @ 8.00 GHz (8G) frente a los 4 GB de memoria GDDR5 @ 7.00 GHz (7G) del segundo modelo. Visualmente son idénticas.

Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8G

Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 4G

Este modelo sería mejor que el anterior visto de Aorus, donde básicamente se reutiliza los disipadores de la serie G1 Gaming con doble ventilador y presentando una longitud ligeramente mayor. La única diferencia entre ambos modelos, se debe en el uso de 8 GB y 4 GB de memoria GDDR5. Tanto las Aorus como las Gaming mantienen la iluminación RGB, aunque solo en el logo del marco superior de la gráfica.

vía: Videocardz