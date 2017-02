Resident Evil 7 no recibirá soporte para monitores ultra panorámicos

Al igual que hizo Blizzard con su popular Overwatch, Capcom ha decidido dejar plantado a todos los usuarios que jueguen a su recientemente lanzado Resident Evil 7 empleando un monitor ultra panorámico. El formato de 21:9 se ha hecho muy popular gracias a unos monitores gaming de grandes dimensiones con paneles curvos, por lo que muchos usuarios se verán afectados por esta decisión.

El motivo que ha ofrecido Capcom para no ofrecer soporte a dicho formato es la siguiente:

“El campo de visión está cerrado a 90 grados, es la decisión de diseño del juego. El equipo de desarrollo exploró la posibilidad de ir más lejos después de ver la respuesta de los jugadores a la demo, pero una visión más amplia introduce problemas en los que ciertos objetos, texturas, etc, no están completamente renderizados por consideraciones de rendimiento. Introducirá más objetos en el escenario, pero tener demasiada visión periférica para este tipo de juegos también puede disminuir la tensión y la atmósfera que se pretende para el juego”.

De esta forma, Capcom no actualizará Resident Evil 7 para que soporte una resolución tan popular en este formato como es la de 3440 x 1440 píxeles por meras razones de rendimiento, por lo que tampoco es un motivo de peso, mucha gente con un equipo gaming potente no tendrá problemas, mientras que otros usuarios podrían limitar la calidad gráfica para contrarrestar este supuesto problema, pero la lógica indica que aquellos usuarios que compren monitores 1440p tendrán gráficas que esta actualización no les supondrá ningún problema.

vía: TweakTown