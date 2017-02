La PlayStation 4 Pro recibirá un “Modo Turbo”

Si ayer era noticia que Sony por fin otorgará a la PlayStation 4 la posibilidad de usar discos duros externos, hoy sabemos que esa misma actualización, que llevará a todas las consolas (PS4 Pro, PS4 Slim y PS4 original) a la versión 4.50, incluirá un llamado “Modo Turbo” a la PlayStation 4 Pro, modo que actualmente está siendo probado en su fase beta.

Este modo permitirá que cualquier juego de la era pre-PlayStation 4 Pro se vea beneficiado del aumento de potencia de dicha consola, lo que se traducirá en aprovechar su procesador más rápido al igual que la nueva nueva arquitectura gráfica implementada. Esta actualización es bastante importante conociendo que casi la totalidad del catálogo de juegos de la PlayStation 4 no ha recibido un parche de actualización que le permita aprovechar este aumento de potencia encontrado en la PS4 Pro, por lo que ha sido la propia Sony la que ha ofrecido una solución global.

Un vídeo con esta actualización beta aplicada muestra la diferencia de rendimiento del juego The Evil Within sin/con el parche activado, viendo como la consola no sufre unas destacadas caídas de rendimiento cuando hacemos movimientos muy exagerados de la cámara.

Esto se consigue gracias al aprovechar el rendimiento extra de la consola. El juego no mejorará gráficamente, pero sí permitirá que ofrezca unos 30/60 FPS constantes sin las repentinas caídas, pues sin este parche, todos los juegos se ejecutarán como si estuvieran nutriéndose del hardware de la PlayStation 4, es decir, un limitado uso de la CPU, memoria y gráficos, lo contrario a un juego de PC, el cual está “desbloqueado” para aprovechar todo el rendimiento disponible independientemente del hardware usado.

vía: NextPowerUp