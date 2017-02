Nvidia lanza los GeForce 376.80 Beta pensando sólo en Vulkan

Si tienes una gráfica Nvidia GeForce compatible con la API Vulkan, y juegas mucho al DOOM, al Ashes of the Singularity, DOTA 2 o Rust, quizás te interese probar los controladores gráficos GeForce 367.80 Beta, los cuales llegan para solventar un par de problemas encontrados a la hora de ejecutar juegos dicha bajo API.

Estos problemas tienen que ver cuando el “vkEnumeratePhysicalDevices” no es capaz de volver a sus valores correctos en algunas circunstancias, y se ha resuelto los problemas del “VK_LAYER_GOOGLE_unique_objects outputting” siempre que un programa utilice extensiones válidas desde la versión 1.0.39. Eso sí, no tenemos ni idea de cómo influirá esto en los juegos, así que aquel que quiera instalar los drivers Beta, siempre pueden probar si existe alguna mejora de rendimiento, aunque será mejor no arriesgarse y mantenerse en la versión firmada de los controladores.

Puedes descargar estos drivers para Vulkan desde aquí.