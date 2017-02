LG G6 fotografiado, así luce su diseño definitivo

Si hace escasos días veíamos cómo se filtraba el LG G6, el próximo smartphone tope de gama de la compañía, en su fase de prototipo, hoy podemos ver cómo luce finalmente su diseño de la parte trasera, pudiendo ver un llamativo acabado en negro brillante donde se fija una configuración de doble cámara con doble flash LED, el lector de huellas dactilares rodeado por un anillo cromado, y lo que sería el autoenfoque láser en la parte derecha en forma de un rectángulo.

En lo que respecta a sus supuestas especificaciones, por ahora no ha cambiado nada, se espera que se use un panel de 5.7 pulgadas a una resolución 2K de 2560 x 1440 píxeles que deberá lidiar con un SoC tope de gama de anterior generación como es el Snapdragon 821, y no el Snapdragon 835 como se esperaba, por lo que se trata de un buque insignia que poco sorprenderá frente a sus principales rivales.

vía: GsmArena