Las baterías del Galaxy S8 llegarían de la mano de una firma japonesa

Tras haber detallado los motivos por los que el Galaxy Note7 explotaba, dando por culpable a las baterías que equipaba los móviles, ahora se rumorea que Samsung montaría en el Galaxy S8 baterías fabricadas por una empresa japonesa. Esto no deja de ser curioso, ya que la compañía surcoreana explicó su nuevo sistema de seguridad de ocho pasos, diseñado específicamente para que no vuelva a suceder el desastre del Note7, luego no habría motivos para cambiar de proveedor.

Desde un principio, se creía que Samsung SDI sería el proveedor principal para las baterías del nuevo buque insignia, pero desde que este rumor ha salido a la luz son muchos los que creen que el principal fabricante que abastecería a Samsung será Murata Manufacturing. Esta empresa japonesa es responsable de haberse encargado ya de la fabricación de las baterías de los smartphones de Sony.

De este modo, si Murata Manufacturing se convierte finalmente en el proveedor de baterías principal de Samsung para el Galaxy S8, eso significaría que el rumoreado acuerdo entre LG y la compañía surcoreana ha finalizado. De todas formas, de momento ninguna de las empresas han confirmado o desmentido estas afirmaciones, luego no se puede dar por sentado que una empresa japonesa se encargue de la fabricación de las que serán las baterías del smartphone de Samsung más importante hasta la fecha.

vía: wccftech