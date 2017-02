Review: Krom Kieg

Hoy os presentamos los auriculares in-ear Krom Kieg, un modelo con una estética gaming muy marcada que promete hacerse un hueco en la gama de entrada con su buena relación prestaciones/precio.

Veamos a continuación sus especificaciones técnicas:

Krom Kieg Diseño In-Ear Sonido Estéreo Diafragmas Drivers de 10 mm

Frecuencia de respuesta: 20 Hz – 20 kHz

Sensibilidad: 103 dB (+/- 3 dB)

Impedancia: 32 ohmios Micrófono Omnidireccional

Frecuencia de respuesta: 30 Hz – 16 kHz

Sensibilidad: -45 dB Conectividad Jack TRRS

Cable plano de 1.2 metros

Antes de comenzar la review, queremos dar las gracias a Krom por cedernos este producto para su análisis. Al ser una review algo más corta de lo habitual, no la dividiremos en páginas por lo que ¡Comencemos!

Embalaje y Accesorios

Embalado en una pequeña caja de cartón, los Krom Kieg se dejan entrever desde una ventana frontal, la cual oculta también las especificaciones completas, dejando en el reverso sus principales características.

En el interior, un marco de plástico se encarga de proteger los auriculares y la funda de transporte rígida, la cual incluye en su interior 2 juegos de gomas de silicona alternativas de distintos tamaños.

Krom Kieg

Como ya adelantamos en la introducción, los auriculares Krom Kieg tienen un gaming bastante llamativo gracias a su cable plano de colores negro y naranja en cada una de sus dos caras.

Con un diseño intraural, ofrecen en su interior drivers 10 mm de diámetro que ofrecen una respuesta en frecuencia de 20 Hz – 20 kHz y una impedancia de 32 ohmios, algo elevada quizás para ser manejados con soltura por dispositivos móviles, aunque con una sensibilidad de 103 dB no debería haber problemas.

Su cable engomado de 1.2 metros queda rematado por un conector jack de 4 puntos (TRRS) que permite su uso en smartphones como manos libres, pues incluye un micrófono en el cable junto a un botón multifunción. Obviamente, también permite la conexión con cualquier reproductor de audio con salida estéreo para auriculares.

Pruebas y Conclusión

Comenzamos nuestras pruebas de audio sobre los Krom Kieg con un buen número de horas usándolos para escuchar música en FLAC/MP3 320 kbps desde nuestro Xiaomi Redmi Note 3. Íbamos a usar nuestro amplificador FiiO A5, pero no nos parece lógico a tenor de la diferencia de precio de ambos productos, pues seguramente nadie haga tal mezcla en la vida real.

En líneas generales, los Krom Kieg presentan una buena calidad de sonido con un perfil en V que mantiene un correcto balance entre graves, medios y agudos. Generan un sonido agradable con unos graves nada saturados, algo atractivo en esta gama, y unos agudos a los que quizás les falta un poco de detalle, pero no se le puede pedir mucho más. La escena sonora que generan está un poco entrelazada, pero como decimos, nada fuera de lo esperado en su gama. Además, ofrece un buen volumen máximo sin que el sonido se sature, por lo que sus 32 ohmios no son ningún problema.

Personalmente, me parecen cómodos tras una hora de uso, aunque haciendo running el derecho se me caía con la almohadilla mediana, mientras que la grande no me era cómoda. Sin embargo, el izquierdo bien. Dichosa antisimetría del cuerpo humano.

Podemos encontrar a la venta los auriculares Krom Kieg en Versus Gamers por 15.90 euros, un precio realmente sensacional para unos auriculares que ofrecen un buen sonido en su gama y que además incluyen funda rígida de transporte, un detalle extra siempre de agradecer.

Principales ventajas + Diseño atractivo y bien acabado + Buen sonido en líneas generales, para su gama + Buen volumen máximo, sin saturar + Incluye 3 juegos de almohadillas de silicona + Funda de transporte rígida incluida + Botón multifunción y micrófono en el cable

Aspectos Negativos – Agudos poco detallados, perdonable en su gama – Escena poco abierta, también perdonable en su gama

Otros Aspectos * Ecualización en V

Desde del El Chapuzas Informático le otorgamos el Galardón de Oro a los auriculares Krom Kieg.