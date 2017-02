El jefe de Overwatch quiere que se prohíba usar el ratón y teclado en las consolas

Jeff Kaplan, el director de Overwatch, anunció que si por él fuera, el uso del ratón y teclado estaría prohibido en las consolas. “Hemos contactado con los principales fabricantes de consolas (Sony Microsoft) y expresado nuestra preocupación por el uso de ratones y teclados junto al uso de dispositivos de conversión de entrada“.

“Hemos presionado y seguiremos presionando para que los fabricantes de consolas de primera categoría rechacen el uso del ratón y el teclado y los dispositivos de conversión de entrada o que facilite abiertamente el apoyo del ratón y teclado a todos los jugadores. Le animo a llegar a los fabricantes de consola y expresar sus preocupaciones (pero por favor hacerlo de una manera productiva y respetuosa).“

Estos comentarios tienen lugar después de que en un post en los foros oficiales se comentara que la mayoría de los mejores jugadores de Overwatch estaban haciendo uso de periféricos gaming en forma de ratón y teclado para la PlayStation 4 y la Xbox One en vez de usar el gamepad de cada consola. Estos usuarios preguntaron a Blizzard si eso era legal, pues se considera que están haciendo trampa, pues un ratón siempre ofrecerá no solo una mayor precisión, si no una velocidad de movimiento muy superior que deja en una clara desventaja al resto de jugadores que hacen uso de los periféricos oficiales de la consola.

vía: TweakTown