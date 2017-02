Far Cry 5 llegaría el 26 de Noviembre a las tiendas

Ubisoft no ha confirmado todavía el nuevo título de la saga Far Cry, el que sería la quinta entrega, pero de acuerdo con un listado de juegos para este año de GameStop, el videojuego llegaría a finales de este año. Al menos eso es lo que indica la página web de SG Gaming, que especifica que existe un Far Cry 5 listado para la PlayStation 4 que llegará a la tienda de GameStop el próximo 26 de noviembre.

Sin embargo, el juego se encontraba listado para llegar al mercado en un día que, concretamente, era un domingo, lo que resulta absurdo para el lanzamiento de cualquier título de este segmento. Para verificar que no era un error, SG Gaming contactó con una tienda local de GameStop y de este modo comprobar si el código SKU va ligado el Far Cry 5, y sí, la filtración es correcta.

“El empleado de GameStop con el que hablé me confirmó que el código SKU estaba ligado al Far Cry 5 y que la compañía de venta de videojuegos esperaba comenzar a vender el juego en noviembre de 2017.” En dos correos electrónicos diferentes, mediante los que proporcionó el código SKU y que mandó al servicio técnico de GameStop, recibió la misma respuesta: “Desafortunadamente no tenemos más unidades disponibles de Far Cry 5 para PlayStation 4, y no estamos seguros de que volvamos a recibir más copias”. La tienda no proporcionó más información sobre el título.

vía: wccftech