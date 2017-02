Fábrica china reemplaza al 90% de humanos por robots, la producción aumenta un 250%

Cada vez es más fácil ver cómo los seres humanos estamos siendo reemplazando por robots, y hoy tenemos un caso de gran repercusión, donde la compañía Changying Precision Technology Company, enfocada a la producción de teléfonos inteligentes utilizando líneas de producción automatizadas, decidió despedir al 90 por ciento de su plantilla pasando de 650 a 60 empleados, y no por que le fuera mal, sino que han sido reemplazados por robots.

Tras este reemplazo, la producción de la compañía creció un 250 por ciento, mientras que los defectos de fabricación cayeron un 80 por ciento alcanzando casi la perfección. No todo esto se queda así, pues el gerente de la compañía, Luo Weiqiang, anunció que próximamente habrá nuevos despidos, pues el número de empleados requerido caerá hasta 20, donde el único trabajo que tendrán que hacer es la supervisión y el mantenimiento de dichas máquinas.

Sin duda, esto es algo que estaremos escuchando más y más en un futuro cercano. Adidas es una de las empresas que ya ha anunciado un cambio hacia las fábricas con robots como única mano de obra. De acuerdo con un informe creado por el Dr. Carl Benedikt Frey y el Profesor Asociado Michael Osborne, de la Universidad de Oxford, hay una probabilidad de más del 90% de que los robots asumirán los siguientes puestos de trabajo :

“albañiles, analistas de presupuestos, carpinteros, cortadores de carne, vendedores al por menor, técnicos geológicos y petroleros, cajeros de supermercado, brokers, reparadores de relojes, secretarios jurídicos, operadores de radio, cajeros de banco, corredores de bienes, trabajadores de pulido, técnicos dentales, pulverizadores de pesticidas, operadores telefónicos, cocineros, anfitrión de hotel y restaurante, distribuidores de juegos, transporte público, y muchos, muchos más.”

Sí, es una lista larga, y dura mucho más, pues la hemos resumido. Ya sea que lo reconozcamos o no, estamos entrando en los límites donde el robot podría desempeñar casi cualquier tipo de trabajo, y estamos seguros de que ninguna economía será capaz de manejar esto, es por ello que ya se habla de que los robots tengan sus propios contratos para cotizar, lo que ayudará a las arcas del estado, aunque no a aquellas personas que tendrán que reinventarse y buscar un empleo donde no pueden ser sustituidos por un robot.

vía: Zmescience