Bundle Stars: 25 juegos para PC (Steam) por 5.69 euros

Bundle Stars nos trae su Microid Mega Bundle para fomentar la diógenes digital, donde por 5.69 euros podrás comprar 25 juegos de PC canjeables en Steam, aunque por 3.99 euros podrás comprar 18 o por 1.09 euros te llevas 7 juegos.

Por 1.09 euros nos podemos comprar el Darkstone, Haegemonia: Legions of Iron, Syberia, Monument Builders – Alcatraz, Moto Racer Collection, Hospital Manager y el Iron Storm. Alcanzando los 3.99 euros, a lo anterior, sumaremos, Nicola Eymerich – The Inquisitor, Dracula: The Resurrection, Nostradamus, Return to Mysterious Island, Return to Mysterious Island 2, Voyage: Journey to the Moon, Haegemonia: The Solon Heritage, Sinking Island, The Bluecoats: North vs South, Still Life y eXperience 112.

Por último, alcanzando los 5.69 euros, a todo lo anterior sumamos el Still Life 2, Bet On Soldier, Syberia II, Subject 13, Dream Chamber, Pirates vs Corsairs, y el Nicolas Eymerich The Inquisitor II. Puedes acceder a la oferta desde el siguiente enlace.