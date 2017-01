Zelda: Breath of the Wild ocupará casi el 50% de la capacidad de la Nintendo Switch

Si ya estás amontonando el dinero para hacerte con la Nintendo Switch, debes saber que el juego estrella durante su lanzamiento, el The Legend of Zelda: Breath of the Wild, se llevará casi la mitad del espacio disponible en la consola. Si bien la consola ofrece un almacenamiento de 32 GB (los cuales no serán completos), hay que sumar la pérdida de 13.4 GB de espacio cuando instalemos el juego, almacenamiento que irá creciendo en caso de que lleguen parches o actualizaciones en forma de DLC.

Como punto positivo, este almacenamiento es ampliable por medio de una tarjeta SDXC (microSD), y por ejemplo en Amazon vemos la Samsung EVO de 64 GB por 22.41 euros en estos momentos, o 42.17 euros por la de 128 GB, que sería lo mínimo recomendado para no tener problemas a corto plazo, aunque lo lógico era ofrecer al menos 64 GB de espacio disponible para no estar prácticamente limitados a la instalación de un par de juegos.

Sin lugar a dudas la consola tiene muchos puntos flacos: pantalla, autonomía o almacenamiento, y pese a que todos estos puntos focalizados a abaratar un producto, queda demostrado que el precio final no corresponde con las carencias que ofrece la consola, aunque un fuerte catálogo de juegos debería subsanar este problema, pues finalmente una consola de este tipo está hecha para disfrutar, y no para imaginarnos que es un PC y jugar a todo en ultra, así que esperemos que el catálogo de juegos esté a la altura y compense las carencias que presenta, pues que yo sepa, hasta ahora no ha salido ninguna consola perfecta.

vía: Eurogamer