Zelda: Breath of the Wild tendrá un final alternativo

Poco a poco se van conociendo todos los detalles del que será uno de los mayores juegos que la Nintendo Switch tendrá en su catálogo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El último título de la compañía japonesa llegará el 3 de marzo junto con la consola, aunque no llegarán en forma de pack oficialmente, sino que harán su aparición por separado como estrategia de marketing para evitar mostrar un precio muy alto, siendo mejor ofrecer el precio de la consola y el juego por separado.

Además de la resolución con la que llegará el nuevo Zelda y el espacio del almacenamiento que ocupará, ahora se conoce que el título contará con un final alternativo. Así ha sido confirmado por Eiji Aonuma, director de Breath of the Wild, quien a aportado un apunte desconocido hasta ahora, y es que el juego contará un final alternativo “si se hacen ciertas cosas en el juego”, aunque, como es obvio, no ha desvelado qué requisitos se necesitan para poder llegar a ese final y de este modo evitar posibles spoilers sobre el argumento.

Aonuma comentó este nuevo detalle en una entrevista con el portal IGN Portugal, donde también ha compartido una nueva galería de imágenes del juego para ir aumentando la expectación. Entre las instantáneas, se incluye un detallado mapa de Hyrule, el mundo en que se ambientan los videojuegos de la saga de The Legend of Zelda.

vía: wccftech