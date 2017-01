El Vivo V5 Plus será un terminal con doble cámara frontal

Si Bluboo quería alardear de tener el primer smartphone con doble cámara frontal del año, poco le ha durado la alegría, pues el popular fabricante chino Vivo se adelantará con su Vivo V5 Plus, un terminal enfocado a los amantes de los selfies que incluirá una configuración de doble cámara frontal y que será oficial el próximo 23 de enero en un anuncio que tendrá lugar en la India, el mercado más rentable ahora mismo del mundo, un continente que acaba de despertar demandando millones de móviles, así que es normal que el fabricante chino, muy popular en la India, de allí a conocer su nuevo terminal.

Por lo demás, no hay ningún detalle oficial confirmado hasta el momento, pero es de esperar que en las próximos días se revele más información antes de su presentación en sociedad. Por desgracia para Vivo, ya el Lenovo Vibe S1, lanzado en noviembre de 2015, alardeaba de ofrecer una doble cámara delantera, así que el V5 Plus se deberá conformar con el podio de plata buscando a aquellas personas que no puedan estar ni un día sin tomarse un selfie, ahora dotados de una tecnología que les permitirá jugar con el enfoque o “tunearse” mediante avanzados “Modo Bello”.

vía: GsmArena