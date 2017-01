Thermaltake Smart Pro RGB Bronze, fuentes de 650/750/850W

Tras lanzar hace semanas las Toughpower Grand RGB Gold, Thermaltake anunció en el CES a sus hermanas pequeñas, las Smart Pro RGB Bronze, fuentes que estarán disponibles en capacidades de 650W, 750W y 850W de potencia con un certificado 80 Plus Bronze aderezadas de un diseño completamente modular y el uso de un ventilador Ring de 140 mm dotado de un sistema de iluminación LED RGB ajustable en varios colores, varios modos de ilu

Estas fuentes cuentan con un PFC activo, funcionan sin generar ruido hasta los 40ºc (que es cuando arranca el ventilador), incluye todas las protecciones del mercado (Over Voltage Protection, Under Voltage Protection, Over Power Protection, Over Temperature Protection, Over Current Protection and Short Circuit Protection), promete una vida útil de hasta 100.000 horas de uso gracias a sus componentes de gran calidad, es por ello que están respaldadas por 7 años de garantía.

Las Thermaltake Smart Pro RGB Bronze tienen unas dimensiones de 150 x 86 x 170 mm, los modelos de 750W y 850W tienen 6x conectores PCI-Express, mientras que la de 650W tiene 4x. Todas tienen un conector EPS, y salen a la venta a un precio respectivo de 79.99, 89.99 y 99.99 euros.