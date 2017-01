Hace unos meses llegaba la noticia de que el The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, el título tan esperado de Nintendo, no llegaría antes de verano de este año, debido a problemas de localización que harían que la desarrolladora tuviese que lanzar el videojuego cuando la consola Nintendo Switch ya se encontrase disponible en todos los países. Ahora se conoce, según un anuncio en una revista japonesa, que el Zelda llegarñi en marzo y puede que fuese lanzado al mismo tiempo que la nueva consola de la compañía.

La revista japonesa CoroCoro es la que ha dado a conocer esta información, según la cual, The Legend Of Zelda: Breath of the Wild llegaría en primavera de 2017, tranquilizando así a numerosos consumidores que esperaban que el lanzamiento sucediese en los meses de verano. En el medio japonés no se desvela más información acerca del título, pero se espera que, dado que la Nintendo Switch llegaría en marzo, el nuevo juego de la empresa también llegase por las mismas fechas.

Fue en noviembre cuando comenzó a correr el rumor de que el nuevo juego de la franquicia no llegaría hasta la época de verano debido a diversos problemas con la localización. Pero de acuerdo con el informe de CoroCoro, estos fallos ya habrían sido solucionados, pero todavía se requieren algunos meses para testear el juego.

vía: wccftech