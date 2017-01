Speedlink Omnivi: Ratón gaming con diseño llamativo y 10 botones

El fabricante alemán de periféricos gaming, Speedlink, anunció el lanzamiento de su ratón tope de gama, el Speedlink Omnivi, el cual llama rápidamente la atención por su diseño que emplea líneas curvas a un diseño pensado para proporcionar un buen agarre y obviamente un diseño fuera de lo común en un esfuerzo por atraer a una mayor base de clientes potenciales, sobre todo jóvenes que en busca de un ratón gaming.

En lo que respecta a las especificaciones, el Speedlink Omnivi monta un sensor óptico de alta gama capaz de configurarse hasta 12.000 DPI al vuelo (botón dedicado con sensibilidades de 800/1600/2400/4000/8000/12000 DPI), tenemos un sistema de iluminación LED (oh, si no tiene RGB ya no es gaming Speedlink) de 7 colores: rojo, amarillo, cian, verde, azul, violeta y blanco a iluminar en cuatro zonas distintas: parte inferior, rueda, logo y botón de selección de DPI.

En el chasis nos encontramos con un total de 10 botones, donde a los clásicos clic derecho e izquierdo, rueda y selección DPI tenemos los botones laterales para avanzar/retroceder en la navegación junto a cuatro botones adicionales para pulsar con el pulgar, y todo esto se traduce en un precio de 69 euros cuando llegue al mercado europeo en las próximas semanas.