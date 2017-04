Path of Exile llegará gratis a la Xbox One

Path of Exile ha sido anunciado oficialmente para Xbox One, uno de los mejores juegos MMO ARPG de PC. Este juego alardea de ser el verdadero sucesor de la serie Diablo, y para tener una buena acogida, nada mejor que hacerlo en forma de free-to-play, además de tener sus propios servidores dedicados, aunque por desgracia los usuarios de PC y Xbox One no podrán jugar de forma conjunta, pues el ratón es un peligroso aliado frente a los usuarios de consola.

El juego llegará a la consola incluyendo todos los extras, alcanzando la misma versión 3.0.0 y la última expansión Act Five. Por desgracia, no hay fecha de lanzamiento, así que todo se resume en que llegará en algún momento del vigente año.