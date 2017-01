Nintendo Switch anunciada: 329.95 euros y hasta 6h de autonomía

Y hoy ha sido cuando Nintendo ha revelado nuevo los detalles de su consola portátil, la Nintendo Switch, la cual finalmente saldrá a la venta el próximo 3 de marzo por 299 euros a un precio que finalmente será de 329.95 euros, nada económica.

Tal y como se esperaba, la consola montará un SoC Nvidia Tegra X1 que moverá sin problemas una pantalla táctil de 6.2 pulgadas a una muy limitada resolución HD de 1280 x 720 píxeles, SoC que se verá apoyado por 32 GB de almacenamiento interno, ampliable por medio de una tarjeta microSD y, como revelaban los rumores, su batería no será para tirar cohetes, pues la compañía reveló que su autonomía durará desde 2.5 hasta 6 horas de juego, desconociendo el por qué tanta diferencia entre ese mínimo y máximo, por lo que es de esperar que las 6 horas de juego sea ante un juego poco exigente (hasta 3 horas en Zelda) con el brillo al mínimo, volumen bajo, sin conexión a Internet y a saber cuantas variantes más.

La compañía no fue generosa en cuanto a la información, aunque por lo menos sabemos que por esos 299 euros se nos incluye la pareja de controladores, que se pueden usar de forma inalámbrica e independiente para jugar hasta 2 personas y se incluye el Dock Station para conectarla a un televisor, Estos mandos incluyen sensor de movimiento y vibración, botón dedicado para realizar capturas de pantalla y compartirlas, y en el futuro permitirá la captura de vídeo.

Los juegos de la Nintendo Switch son Region Free, sabemos que habrá un servicio online de pago mejorado, y que el 28 de abril saldrá unas versiones “mejoradas” del Mario Kart 8 y el Mario Kart 8 Deluxe encontrado en la Wii U. La consola solo cuenta con la conectividad WiFi, si queremos usar un puerto Ethernet, tenemos que comprar un adaptador de USB a Ethernet (para el dock) por 29.99 euros. En su lanzamiento tendremos juegos como el Legend of Zelda: Breath of the Wild, en verano el Splatoon 2, o el Super Mario Odyssey en las navidades de 2017.