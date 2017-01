MSI A320M Pro-VD: Placa base Micro-ATX

Tras ver las X370 XPower Gaming Titanium y la B350 Tomahawk, ahora le toca el turno a la MSI A320M Pro-VD, placa base que es todo lo contrario, pues emplea el chipset AMD A320 para la gama de entrada y que llega en un formato Micro-ATX, ideal para conformar un equipo compacto y económico.

La MSI A320M Pro-VD monta un sencillo VRM de 6+1 fases de alimentación, dispone de dos ranuras DIMM DDR4, una ranura PCI-Express 3.0 x16, dos PCIe 3.0 x1, cuatro puertos SATA III 6.0 Gbps, un cabezal USB 3.0, dos salidas de vídeo en forma de DVI y VGA, y está claro que es una placa sin muchas florituras, ideal para equipos multimedia, ofimáticos, o claro, jugadores que no requieran de overclock y no pretendan instalar un hardware de muy alto rendimiento, que parece que si no gastamos 200 euros en una placa base gaming nadie tiene derecho a jugar.