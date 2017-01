MMOne: La silla VR definitiva cuesta 46.720 euros

Hoy toca hablar de de la silla MMone, la cual da un giro drástico a la situación actual de las gafas de realidad virtual, donde todo se limita a estar sentado en una silla mirando hacia los lados o estar de pie haciendo gestos con la mano que fuera de nuestro mundo virtual nos hace parecer unos tontos.

Esto es posible porque la MMOne no es una mera silla gaming, pues se encuentra unida a un brazo robótico que permitirá moverse en los 3 ejes ofreciendo una experiencia completa de 360º, lo que la convierte en el mejor aliado para la realidad virtual a la hora de jugar a juegos de conducción, simuladores de vuelo o, mejor aún, simuladores espaciales. Esta silla se presentó el pasado año en la Paris Games Week, pero no ha sido hasta ahora que ya se encuentra disponible su versión final para el consumidor, aunque solo para los bolsillos más selectos.

La versión final que llega a la venta tiene unas dimensiones de 2.8 x 4.1 x 3.9 metros necesitando un espacio de 2.3 metros cuadrados para poder usarla sin dañar todo lo que esté a su alrededor. Esta impresionante máquina tiene un peso de 1.130 kilogramos y su brazo mecánico estará limitado a gamers que no sobrepasen los 120 kilos de peso ni los 1.90 metros de altura. El brazo incluye todas las conexiones posibles para usar cualquier tipo de gafas de realidad virtual, periféricos (gamepad, joystick, volante, etc) y aunque no se ha anunciado oficialmente su precio, se sabe que rondará los 50.000 dólares, lo que se traduce en 46.720 euros.

Este proyecto de MMone ha nacido gracias a colaboradores como OSVR, Ubisoft o Nadeo, es por ello que ya hay juegos compatibles como el Trackmania, Red Bull Air Race o el DCS World. Puedes ver cómo funciona en el siguiente vídeo.

