Microsoft te invita a pasarte a Windows 10, Windows 7 tiene una seguridad obsoleta

Microsoft realizó nuevas declaraciones en su blog oficial que siguen intentando fomentar la adopción de su sistema operativo Windows 10, y para ello no se le ocurrió nada mejor que sugerir que Windows 7 ya no puede mantenerse al día con los mayores requisitos de seguridad de hoy. El sistema operativo aparentemente tiene mayores costos de operación debido al aumento de los ataques de malware y que varios fabricantes ya no proporcionan controladores para Windows 7. En otras palabras, los periféricos modernos ya no están funcionando con el sistema operativo más antiguo.

“Uno de los sistemas operativos más exitosos de Microsoft se acerca gradualmente al final de su ciclo de vida – los tres años de soporte extendido de Windows 7 se están agotando“, escribió Microsoft. “Esto significa que todos los clientes con equipos Windows 7 verán cómo a partir del 14 de enero de 2020 no tendrán actualizaciones de seguridad ni soporte técnico de Microsoft“, agregó el gigante de la tecnología.

A continuación, la empresa señala las ventajas de cambiar al sistema operativo Windows 10, especialmente teniendo en cuenta sus mejoras de seguridad. Microsoft incluso hizo hincapié en las numerosas características de Windows 10, como Windows Ink, el navegador Edge y Cortana, además de indicar que las empresas deberían planear mudarse a Windows 10 tan pronto como sea posible para evitar riesgos.

“Lentamente Windows 7 se está convirtiendo en una antigüedad, no cumple con los requisitos de la tecnología moderna de hoy en día, ni con los altos requisitos de seguridad de los departamentos de TI. Aprendimos de Windows XP que las empresas deben tomar medidas tempranas para evitar riesgos o gastos futuros.” “Con Windows 10, ofrecemos a nuestros clientes el más alto nivel de seguridad y funcionalidad a la vanguardia.“

vía: NextPowerUp