Logitech G533: Auriculares gaming 7.1 inalámbricos

Logitech anunció hoy sus nuevos auriculares gaming Logitech G533, los cuales destacan por ofrecer una conectividad inalámbrica y un sistema de sonido 7.1 Surround (virtual) con el respaldo de la tecnología DTS Headphone X. Con un diseño circumaural de grandes cúpulas, los auriculares aprovechan dicho espacio para añadir una generosa batería que promete hasta 15 horas de autonomía de forma ininterrumpida mientras jugamos, todo ello disfrutando de un rango operacional de hasta 15 metros de distancia.

Como viene siendo costumbre en las presentaciones, no se ofrece ningún detalle técnico, así que la información del Logitech G533 la completamos con un avanzado micrófono con la habilidad de auto mutearse cuando no se usa, incluye una cancelación de ruido dotado de un filtro pop, prometen ser ligeros (aunque no indican su peso), todos los controles (cambio de pista, volumen, mutar micro) se fijan en la cúpula izquierda, tenemos varios ecualizadores LGS adaptados a varios tipos de juego, y saldrá a la venta en algún momento del vigente mes de enero por 149.99 euros.