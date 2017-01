La Nintendo Switch llegaría el 17 de Marzo con estos juegos

Nintendo ha visto cómo se han filtrado todos los juegos que llegarán junto al lanzamiento de la Nintendo Switch, anuncio que se haría público el próximo 12 de enero y que nos revela al menos 12 juegos, donde 5 de ellos son de la propia Nintendo como el The Legend of Zelda: Breath of The Wild o dos Super Mario. Por medio de los principales desarrolladores, tenemos un tercer Super Mario de mano de Ubisoft, el Assassin’s Creed: Egipto, FIA 17, Skyrim, el Dragon Quest o un clásico que no podía faltar, el Minecraft.

La mayoría de estos juegos cuentan con una fecha de lanzamiento para el próximo 17 de marzo, por lo que es de esperar que la consola salga en dicho día.

vía: TweakTown