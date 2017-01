La Nintendo Switch arrancará de forma limitada, al menos en Nueva York

Mientras que ya conocemos la mayoría de aspectos en cuanto al hardware de la nueva consola Nintendo Switch gracias al evento de presentación celebrado, ahora sabemos que el nuevo dispositivo de la compañía japonesa no llegará con un amplio stock a las tiendas de Nueva York, sino que hará su aparición en unidades limitadas con reserva previa.

Esto se conoce gracias a la cuenta de Twitter de Nintendo en Nueva York. Dicha cuenta publicó un tweet indicando que tras la presentación sólo se encontrarían disponibles un número limitado de reservas. Y es que “cantidad limitada” se ha convertido en la frase de la compañía japonesa, ya que utilizó el mismo concepto con su consola NES en su lanzamiento, o con las figuras interactivas Amiibo en los últimos años.

Sin embargo, esto no significa que la Nintendo Switch vaya a ser limitada en las primeras semanas a su salida en el mercado de forma global, es decir, el 3 de marzo, sino que simplemente puede tratarse de una estrategia por parte de la compañía japonesa para mantener la expectación por su producto o para no recibir un número de reservas demasiado alto en el día de su presentación que más tarde no pueda satisfacer.

vía: eteknix