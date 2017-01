Intel te venderá la moto: Core i7-7700K un 35% más rápido que el Core i7-4770K

El próximo 3 de enero será cuando Intel lance oficialmente sus procesadores Intel Kaby Lake para equipos de sobremesa, de ellos se conoce todo, la familia al completo, velocidades, consumo, e incluso el rendimiento de los topes modelos tope de gama de cada familia (Core i3/i5/i7) que son los modelos “K” pensandos para el overclocking.

Pese a ello, Intel intentará hacer pasar su nuevo procesador tope de gama, el Intel Core i7-7700K, por una CPU muy potente, para ello no lo compara con su predecesor, sino con el Core i7-4770K, procesador lanzado a mediados del 2013 y que usa una memoria DDR3, cuando en realidad se debería comparar con el Core i7-6700K, su predecesor, pero a la compañía no le interesa por un motivo más que evidente, la ausencia de mejoras.

Si ya de por sí el Core i7-7700K rinde prácticamente lo mismo que el Core i7-6700K, esto lo hace con un mayor consumo energético, una notoria diferencia de temperaturas y, por si no fuera poco, a un precio más elevado, pero Intel ya maquilla los datos cara a su presentación oficial con una CPU más vieja, viendo hoy como se ha filtrado una diapositiva donde la compañía se atreve a indicar que su Core i7-7700K es un 25 por ciento más rápido en productividad respecto al Core i7-4770K (según su prueba en SYSmark 2014), mientras que en creación de contenido es un 35 por ciento más rápido (usando Adobe Premier Pro Workload).

Pese a estos números aportados, Intel no conseguirá engañar a muchos, pues el Core i7-6700K es sobre un 5-8% más rápido que el Core i7-4770K, por lo que en realidad, el i7-7700K sería un 6-9% más rápido, y eso gracias al aumento de sus frecuencias, aunque poca lógica tiene dicha comparativa cuando dicha CPU no se vende en la actualidad, pero lo dicho, todo sea por inflar los datos debido a que no ofrece ninguna mejora de rendimiento real. Esta “prueba de rendimiento” (por llamarlo de alguna forma) no tiene validez al usar distintas plataformas e incluso una RAM DDR3 vs DDR4 sin revelar frecuencias ni más datos, por lo que esta mejora de rendimiento está más ligada a la memoria RAM que a la propia CPU.

vía: Videocardz