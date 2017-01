Humble Bundle: Assassin’s Creed por un tubo por sólo 1 euro

Por fin un bundle que vale la pena, Humble Bundle nos trae Assasin’s Creed por un tubo, donde por sólo 1 euro podremos añadir a nuestra biblioteca de uPlay (no Steam, sorry) el Assassin’s Creed original acompañado de la trilogía Assassin’s Creed Chronicles (India, China y Russia). Subiendo nuestra inversión hasta los 6.34 euros (en el momento de la redacción), sumaremos el Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed III + expansión Tyranny of King Washington y el Assassin’s Creed Liberation HD.

Por último, si pagamos 14.33 euros, sumaremos el Assassin’s Creed Brotherhood y el Assassin’s Creed Unity. Puedes acceder a la oferta desde el siguiente enlace.