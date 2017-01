HDMI 2.1 anunciado, la Project Scorpio llegará con el

El nuevo estándar HDMI 2.1 fue anunciado hoy en Las Vegas, el cual ve como su ancho de banda crece hasta los 48 Gbps para plantar cara al DisplayPort. El anuncio lo hizo Robert Blanchard, de Sony Electronics que a su vez es presidente de HDMI Forum, el cual indicó que gracias a este ancho de banda dicha conexión de vídeo será capaz de alcanzar una resolución 8K @ 60 Hz y 4K @ 120 Hz. Además de necesitar un dispositivo compatible con dicha especificación, necesitaremos usar un nuevo cable donimado “HDMI 48G“, el cual también dará acceso a reproducir dicho contenido con HDR.

Gracias a esta actualización, el HDMI 2.1 se equipara al DisplayPort 1.4, que permite alcanzar las mismas resoluciones a la misma tasa de refresco con HDR y que se está postulando como la conexión favorita en el mundo de los videojuegos, pues por ejemplo la tecnología AMD FreeSync es sólo compatible con DisplayPort, y no con HDMI. Mientras que el DP 1.4 ya está entre nosotros desde hace casi medio año, el HDMI 2.1 no será una realidad hasta mediados o finales del segundo trimestre, aunque es de esperar que no lo veamos en gráficos hasta finales de año, con suerte.

La información se completa con el soporte de los más avanzados audios de formato (eARC), promete reducir o eliminar el lag, stuttering o el tearing gracias a una tasa de refresco variable denominado Game Mode VRR, y la Project Scorpio (la sucesora de la Xbox One) llegará con dicho puerto.