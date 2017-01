La GeForce GTX 1080 Ti se presentaría finalmente entre el 10-12 de Marzo

Se esperaba que se anunciara la semana pasada durante el CES 2017, pero Nvidia presentaría finalmente su GeForce GTX 1080 Ti en la PAX East, evento que arrancará el próximo 12 de marzo y durará hasta el 14 del mismo mes. Según los ultimos rumores, se indica que Nvidia canceló el plan inicial de presentar su nueva gráfica gaming tope de gama al enterarse de que AMD no mostraría finalmente a VEGA, por lo que la compañía no se vio obligada de añadir leña al fuego para evitar ser eclipsada, así que su As sigue debajo de la manga.

De esta forma, Jen-Hsun Huang, CEO de Nvidia, acompañado de sus socios más importantes: MSI y Gigabyte, presentará su próxima gráfica tope de gama en dicho evento, esperando que la presencia de estos ensambladores indique que desde el día uno tengamos acceso a modelos avanzados que busquen exprimir aún más su rendimiento y todo ello con una mayor disipación y menor sonoridad.

En lo que respecta a las posibles especificaciones de la GeForce GTX 1080 Ti, nada cambia, por ahora estaríamos esperando a una gráfica basada en el procesador gráfico GP102, fabricado a 16nm FinFET, conformado por 3328 CUDA Cores, 208 TMUs junto a 96 ROPs a una frecuencia Base y Turbo de 1503/1623 MHz. Este silicio estaría unido a unos generosos 10 GB de memoria GDDR5X con un consumo moderado de 250W, necesitando al menos dos conectores PCI-Express de 8+6 pines para su alimentación.

Su precio estaría muy cerca a los 1.000 euros, aunque este precio podría bajar si AMD VEGA sale a un precio atractivo, la cual, según las propias pruebas de AMD, superará a la GeForce GTX 1080, ya sea con DirectX 12, Vulkan u OpenGL.

vía: Wccftech