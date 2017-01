For Honor: Requisitos mínimos y recomendados (i5-2500K + GTX 1060)

Ubisoft ha liberado los requisitos mínimos y recomendados de su gran esperado juego, For Honor, su nueva Propiedad Intelectual que nos meterá en grandiosos combates cuerpo a cuerpo. Debido a la inminente llegada de su Beta, nada mejor que conocer qué equipo necesitamos para correr el juego sin ningún tipo de problemas. El For Honor saldrá a la venta en PC, PlayStation 4 y Xbox One el próximo 14 de febrero.

For Honor

Requisitos mínimos

Para aspirar a jugar todo parte por tener el sistema operativo Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10, todos en su variante de 64 bits, ejecutado por medio de un procesador Intel Core i3-550 @ 3.20 GHz o un AMD Phenom II X4 955 @ 3.20 GHz junto a 4 GB de memoria RAM y una Nvidia GeForce GTX 660/GTX 750 Ti/GTX 950/GTX 1050 (como si no hubiera una enorme diferencia entre todas ellas) o una AMD Radeon HD 6970/HD 7870/R9 270/R9 370/RX 460.

Pese a estos requisitos, Ubisoft indica que es para jugar a una resolución de 1280 x 720 píxeles @ 30 FPS en calidad baja.

Requisito recomendados

Para jugar a una resolución de 1920 x 1080 píxeles @ 60 FPS con calidad Alta, necesitamos de un procesador Intel Core i5-2500K @ 3.70 GHz o un AMD FX-6350 @ 3.90 GHz junto a una Nvidia GeForce GTX 680/GTX 760/GTX 970/GTX 1060 o una AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470 junto a 8 GB de memoria RAM. Volvemos a ver gran diferencia en los gráficos recomendados, siendo curioso que equiparen la GTX 1060 con la Radeon RX 470. ¿DirectX 12 tendrá algo que ver?.