El Ducky One se relanza en forma de “Año del Mono”

Ducky anunció la disponibilidad de una nueva variante de su teclado mecánico Ducky One, el cual, como su propio nombre indica “Año del Mono” (que llega a tarde a Europa, pues fue en 2016), nos olvidamos del lindo patito para dar la bienvenida al diseño de un mono en la barra de espacio mientras que se añaden unos caracteres chinos en la parte superior de las teclas de dirección. Por lo demás, estamos ante el mismo Ducky One analizado en su día (aunque a mayor precio), así que te lo recordamos.

Este Ducky One Year of the Monkey se encuentra disponible con los interruptores Cherry MX Black, Brown, RED y Blue, todos ellos aderezados de un sistema de iluminación LED RGB. Los pulsadores mecánicos, con una vida útil de al menos 50 millones de pulsaciones, se montan sobre un robusto PCB de doble capa y se cubren por teclas de plástico ABS grabadas por láser. Estas teclas se podrán configurar de hasta 5 modos de iluminación + 2 personalizables, y la información se completa con unas dimensiones de 440 x 140 x 41 mm de altura, el uso de un cable USB 2.0 desmontable de 1.4 metros de longitud, y llegan a un precio recomendado de 229.90 euros, 80 euros más caro que el modelo original con el característico patito.