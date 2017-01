El diseñador se de Titanfall se ríe de la potencia de la Nintendo Switch

Los estudios más importantes están comenzando a dar sus opiniones en torno al a Nintendo Switch, y hoy toca conocer las palabras de Mohammad Alavi, Diseñador Senior de Titanfall y Titanfall 2 en el estudio Respawn Entertainment, el cual indicó que el soporte de los estudios de terceros no será muy diferente respecto a lo que vimos con la Wii U.

Esto se traduce en que la mayoría de los estudios se sumarán inicialmente al barco, pero luego uno a uno se irá bajando del mismo hasta el punto de encontrarnos con una consola abandonada por prácticamente toda la industria sin ofrecer ningún título atractivo o Triple A más allá de los propios juegos de Nintendo, los cuales indica que están más enfocados para niños. Esto supuso el fracaso estrepitoso de la Wii U.

Voy a decírtelo. Estaba emocionado porque Nintendo ha estado recientemente en un nicho de mercado, como el catering para la las consolas portátiles y voy a ser honesto con usted, los niños. Ellos han sido tan poco potentes [en términos de hardware] que no tienen el apoyo de terceros porque todos están haciendo juegos para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y la Nintendo Switch no es diferente.

Cuando se le preguntó en torno a si llegará el Titanfall 2 a la consola de Nintendo indicó:

“Joder no. No, no vamos a ser capaces de hacer encajar Titanfall 2. Es es el mismo Zelda para la Wii U [risas]”.

A estas palabras se le suman otras importantes como Randy Pitchford, de Gearbox, el cual anunció que Borderlands 3 probablemente nunca se lanzará en la Nintendo Switch debido a que tienen “diferentes prioridades”.

En la baja potencia de la consola, sumado a la compatibilidad de la misma, es donde concuerdan todos los estudios que no ofrecerán un título para dicha consola, pues esto significa que respecto al PC, la PlayStation 4/Pro y la Xbox One tendrán que reelaborar sus juegos antes de portarlos, pues la Switch se basa en un SoC ARM en vez de una arquitectura x86, que es la empleada por el PC y el resto de consolas, trabajo que no compensa si las ventas no son buenas, aunque el apoyo de los motores gráficos Unity e Unreal podría ayudar a facilitar la tarea, pero claro, solo en juegos realizados bajo dicho motor gráfico.

