El Core i7-7700K ahora alcanza los 7 GHz con todos sus núcleos activos

Hace unos días era noticia que el Core i7-7700K alcanzara los 7.00 GHz, aunque con solo 2 núcleos activos esa hazaña perdía todo su valor, y más si sabemos que AMD ostenta el récord de overclocking con 8 núcleos activos. Es por ello que en el CES, aprovechando el uso de una placa base Intel Z270, se volvieron a poner manos a la masa consiguiendo alcanzar los 7026 MHz con los cuatro núcleos activos. Esto se hizo específicamente con un multiplicador 70x, un FSB de 100 MHz. Obviamente, todo esto refrigerado mediante el nitrógeno líquido.

Por lo demás, es una simple anécdota, pues estamos ante un Core i7-7700K que cuesta algo más de 410 euros respecto a unos 340 euros del Core i7-6700K, donde ambas CPUs rinden prácticamente lo mismo pese a que el nuevo modelo llegue subido de vueltas, lo que no solo hace que su consumo aumente, sino que sus temperaturas sean 20 grados superiores por haber hecho uso de un compuesto térmico de muy baja calidad para unir el chip con el die (la carcasa metálica), por lo que no hay ningún motivo justificado para pagar un sobreprecio de más de 70 euros para no aportar ningún punto positivo.

vía. TweakTown