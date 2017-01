El próximo Call of Duty nos llevaría a Vietnam

Sledgehammer Games estará detrás del próximo Call of Duty, y realmente lo tiene fácil después del fracaso estrepitoso del Infinite Warfare respecto a su gran rival, el Battlefield 1. Para intentar que la historia no se vuelva a repetir, y hacer que las ventas aumenten, la compañía ya no volverá a lanzar un shooter futurista, sino que nos llevará al pasado igual que el último Battlefield, en este caso, nos iremos a la Guerra de Vietnam.

En 2014, antes de que se lanzara el CoD: Advanced Warfare, Sledgehammer estaba trabajando en un shooter en tercera persona único basado en guerra de Vietnam llamado Fog of War. El juego probablemente se basó en películas como Fullmetal Jacket, pero no se han publicado videos oficiales, sólo un puñado de imágenes de arte conceptual. Lamentablemente el juego fue cancelado en última instancia y Sledgehammer fue reclutado para hacer el Advanced Warfare.

Esto ahora concuerda con los rumores de que el Call of Duty lanzado en 2017 se basaría en un juego cancelado ambientado en la guerra de Vietnam, de esta forma los rumores se enlazan con el juego de Sledgehammer, el cual sería adaptado a un shooter en primera persona buscando restaurando la antigua gloria de la franquicia. En cuanto al argumento de este Call of Duty 2017, podría ser también establecido en la Segunda Guerra Mundial en lugar de Vietnam, pues hasta ahora nada ha sido confirmado.

A esto se le suma que Michael Condrey, desarrollador en Sledgehammer, felicitaba las navidades y el año nuevo en su cuenta de Twitter mostrando una imagen donde se ve una pistola Colt M1911A del calibre .45, la cual se hizo muy popular gracias al ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea y muchas más (Golfo, Irak, Afganistán), por lo que ahí tenemos una nueva pista de que no volveremos a estar ante un juego que se exceda de futurista.

