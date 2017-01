ASRock Z270M-STX MXM: La primera placa base Micro-STX para gamers

ASRock sigue innovando a su ritmo, y una buena prueba de ello es su placa base ASRock Z270M-STX MXM, donde ya su propio nombre nos revela que estamos ante una placa base en un formato Micro-STX con unas dimensiones de 140 x 147 mm, siendo así un 29 por ciento más pequeña respecto a una placa base en formato Mini-ITX, ideal para equipos compactos. A diferencia de su primera placa base, la ASRock H110M-STX, este nuevo modelo es de alto rendimiento pensando en los gamers.

El problema principal sería no poder montar una tarjeta gráfica debido a que no hay espacio para una ranura PCI-Express 3.0 x16, pero no pasa nada, ASRock tira de épica añadiendo un conector MXM de 188 mm que permitirá hacer funcionar a una GeForce GTX 1070 o GTX 1080 (e inferiores, si hubieran en formato portátil) mediante su interfaz PCIe 3.0 x16. Estas GPUs, al superar un TDP de 120W, requerirán de un posible conector para su alimentación, alimentación que llegará de forma externa mediante el típico transformador de los que usan los portátiles.

La información de la ASRock Z270M-STX MXM se completa con dos ranuras DIMM que admiten hasta 32 GB de memoria RAM DDR4, en la cara trasera tenemos nada menos que tres puertos M.2 PCIe x4 para SSDs de alto rendimiento, un M.2 para añadir una tarjeta WiFi + Bluetooth, y grandes dotes de conectividad, que pasan por un puerto USB 3.1 Type-C, un Thunderbolt 3, tres USB 3.0, conexión de auriculares, tres salidas de vídeo en forma de un DisplayPort, un Mini-DisplayPort, y un HDMI 2.0.

Esta placa base se mostró con una fuente de alimentación externa FSP 220-ABAN2, de 19V con 11.57A capaz de entregar hasta 220W de potencia, suficiente para dar vida a un Core i7-7700K junto a una AMD Radeon RX 480 portátil (MXM). Todo esto unido funcionó a la perfección, aunque obviamente, sin posibilidades de hacer overclock pese a usar el chipset Z270. En el equipo mostrado, la gráfica alcanzó los 89ºC a pleno rendimiento, pero empleaba un sistema de refrigeración muy similar a los empleados en portátiles, por lo que hay mucho margen de mejora.

vía: Smallformfactor