AMD VEGA: 2x más rendimiento por MHz + 4x más eficiencia energética

La nueva web ve.ga tiene pequeñas sorpresas, y una de estas es la que te damos a conocer ahora, donde AMD revela que VEGA duplica su rendimiento máximo por ciclo de reloj y todo ello con una eficiencia energética cuatro veces superior, aunque por desgracia desconocemos con qué otra gráfica se está comparando VEGA.

Junto a estos datos se revela muchísima información, aunque sin detallar, pudiendo traducir que tendremos una nueva unidad de cómputo conocida como VEGA NCU (Next Compute Unit) junto a otras características como Next Generation Computer Engine, Next Generation Pixel Engine, Draw Stream Binning Rasterizer, High Bandwidth Cache/Controller y 512 TB de Virtual Address Space. Todo esto con una capacidad 8 veces superior por stack duplicando el ancho de banda gracias al emplear su memoria de alta densidad HBM2 (vs HBM1), por lo que podríamos estar hablando de una comparativa respecto a las Radeon Fury.

Tocará esperar 3 días para conocer detalladamente que significa todo lo comentado con anterioridad. Mañana tocará hablar de Intel y las placas base Z270, al día siguiente podríamos estar hablando de la GeForce GTX 1080 Ti y, un día después, de AMD VEGA y AMD Zen. Así que ya sabéis, poneros cómodos, que mañana ya arranca la fiesta.

vía: Videocardz