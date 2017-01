AMD lanza los Radeon Software Crimson ReLive Edition 16.12.2 WHQL

AMD anunció el lanzamiento de los Radeon Software Crimson ReLive Edition 16.12.2 WHQL, los cuales son idénticos a los ReLive Edition 16.12.2 vistos hasta la fecha, salvo que estos han recibido el certificado WHQL, así que nos limitamos a recordarte las mejoras.

Estas mejoras pasan por solucionar los problemas que podía dar la tecnología AMD FreeSync en configuraciones Multi-GPU cuando la pantalla primaria estaba maximizada y la segunda corriendo aplicaciones en modo ventana o como una pantalla no extendida. El Battlefield 1 ya no dará corrupciones en configuraciones Multi-GPU con las Radeon RX 400, de igual manera que un DOTA 2 que también presentaba corrupciones gráficas cuando se cambiaba de pestaña mientras se captura vídeo con Radeon ReLive bajo una configuración Multi-GPU.

Seguimos con la solución los fallos de instalación de los Radeon ReLive con algunos equipos, que su configuración no cargue como es debido al arrancar el equipo, corregidas algunas traducciones, la captura de audio, el posible stuttering del ratón cuando grabamos, que Chromium falle al decodificar contenido VP9, o que en una configuración Multi-GPU la segunda gráfica no entre en modo de ahorro energético.

AMD también ha avisado de las futuras correcciones, como corrupciones gráficas en algunas GPUs con el Titanfall 2, en el FIFA 17 con la tecnología Hybrid Graphics o AMD PowerXpress, flickering en el Counter Strike: Global Offensive y el World of Warcraft, solventar problemas de captura de vídeo e interfaz con el Radeon ReLive, notificarnos que no tenemos hueco para la grabación, etc. Puedes descargar los AMD Radeon Software Crimson ReLive 16.12.2 WHQL desde el siguiente enlace.