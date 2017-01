El 2016 ha sido el quinto año consecutivo de descenso en ventas de ordenadores

El 2016 ha sido el quinto año consecutivo con pérdida de ventas en los ordenadores, según Gartner, una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información. De este modo, el informe publicado por la compañía de Stanford establece que los envíos globales de ordenadores rondan las 72,6 millones de unidades en el último trimestre de 2016. Esta cifra supone una pérdida del 3,7 por ciento con respecto al cuarto trimestre de 2015.

En total, el año pasado ha logrado una suma total de 269,7 millones de envíos en ordenadores, lo que supone una pérdida del 6,2 por ciento con respecto a la cifra que logró el 2015. Todo ello significa que este último año ha sido bautizado como el quinto año consecutivo donde los ordenadores pierden en número de ventas, una tendencia que ya comenzó en el año 2012.

“El estancamiento en el mercado de PC ha continuado también durante el cuarto trimestre de 2016, debido a que las ventas en las vacaciones fueron débiles por el cambio fundamental en el comportamiento del comprador de ordenadores.

En general, el mercado de ordenadores se ha mantenido estático mientras que los avances en tecnología no han sido suficientes para lograr un crecimiento en el mismo. No han habido innovaciones en ordenadores como los 2-en-1 o los notebooks más ligeros, además tampoco ha mejorado la vida de las baterías. Este mercado llevado por los entusiastas de estos dispositivos no es lo suficientemente grande como para mantener el crecimiento en el mismo.

Aunque también se encuentra el otro lado, donde los ordenadores no son frecuentemente utilizados. Los consumidores de este segmento tienen una gran dependencia de los smartphones, por lo que disminuyen el uso del PC. Este porcentaje del mercado es mucho más grande que el del entusiasta de los ordenadores”. Ha comentado Mikako Kitgawa, el principal miembro de Gartner.