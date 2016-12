Xiaomi Mi S filtrado, terminal compacto de 4.6 pulgadas

Hoy nos topamos con la filtración del Xiaomi Mi S, el terminal de alto rendimiento más compacto de la compañía gracias a usar un panel IPS de 4.6 pulgadas a una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles que se monta en un chasis con unas dimensiones de 128.3 x 64.2 x 8.2 mm de espesor con un peso de 138 gramos. Esta pantalla ofrece una cobertura de color NTSC del 94.4 por ciento con un contraste 1500:1 y una luminosidad máxima de 600 nits para su perfecta visualización bajo la luz del sol que puede alardear de moverse por nada menos que el SoC Qualcomm Snapdragon 821 junto a 4 GB de memoria RAM LPDDR4 @ 1866 MHz y un almacenamiento interno ultrarrápìdo (UFS 2.0) de 128 GB de capacidad que no sería ampliable.

El Xiaomi Mi S no solo alardeará de su tamaño compacto y gran potencia, ya que también ofrecerá una cámara de gran calidad en forma de un sensor Sony IMX378 de 12 megapíxeles (el mismo empleado en el Xiaomi Mi 5s) capaz de capturar vídeo 4K mientras que en el frontal tendremos un sensor de 4 MP (vídeo 1080p). La autonomía también será buena, sacrificando no tener el terminal más delgado del mercado pero se agradece cuando conocemos que emplea una batería de 2600 mAh de capacidad respaldada por la tecnología de recarga rápida Quick Charge 3.0. No hay ningún detalle en torno a su presentación oficial.

vía: PocketNow