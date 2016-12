Windows 10 se actualizará para añadir un “Modo Juego”

Gracias a la filtración de la versión 14997 de Windows 10, conocemos que se ha incorporado un nuevo archivo llamado “gamemode.dll” (modojuego.dll), el cual añadiría al sistema operativo dicha funcionalidad, la de dar prioridad a los juegos cuando este modo esté habilitado.

Cuando esta característica se ponga en funcionamiento, permitirá entrar al sistema operativo Windows 10 en un “Modo Juego” que priorizará los recursos del sistema con el juego ejecutado, algo similar a lo que ocurre con la Xbox One, que asigna todos los recursos posibles en asegurarse que los juegos funcionen tan bien como sea posible. La lógica sería ver cómo las aplicaciones en segundo plano pierden el respaldo de los componentes para otorgar el máximo rendimiento a los juegos, aunque tampoco es de extrañar que pueda cerrar algunas aplicaciones con el fin de liberar memoria RAM en aquellos equipos que esto sea una limitación y afecte a los juegos.

.@h0x0d looks like Windows will adjust its resource allocation logic (for CPU/Gfx etc.) to prioritize the "Game" when running in "Game Mode"

