Urus: Así es el primer SUV híbrido de Lamborghini

Lamborghini se suma a la moda de los vehículos eléctricos, aunque no se ha atrevido a lanzar un superdeportivo como el Huracán o Aventador completamente eléctrico, pero si un SUV con diseño deportivo alardeando de ser híbrido, hablamos de Urus, aunque para aquellos que no quieran el apoyo de un motor eléctrico para reducir el consumo, podrán escoger un gemelo no híbrido dotado de un motor V8 de 4 litros. Este vehículo se espera que se empiece a mostrar de forma pública el próximo año (2017) siendo en el 2018 cuando se podrá encontrar a la venta.

“Un vehículo superdeportivo es completamente diferente, se necesita la capacidad de respuesta del motor para sentir la chispa de cada cilindro. Mantendremos los motores aspirados para nuestros otros modelos, siguen siendo la mejor elección”, dijo Maurizio Reggiani, jefe de I+D de Lamborghini.

Mientras que Lamborghini todavía está trabajando en el diseño final y no ha compartido ningún detalle concreto, el concepto original implicaba un diseño ligero con un motor eléctrico de unos 440 kilovatios y apoyado de un motor de combustión de 600 cv bajo el capó. Eso sería un salto considerable de los 450cv ofrecidos por el LM002, su primer SUV que salió a la venta en 1986, que tiene una velocidad máxima de 210 km/h.

vía: HotHardware