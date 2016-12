Review de AMD Ryzen filtrada, un 46% más rápido que un FX-8370

Tras lanzarse hace escasos días unas pruebas de rendimiento que no pusimos, pues eran falsas (lo que tiene no contrastar la información), hoy si tenemos los primeros detalles fiables en todo a una desconocida CPU AMD Ryzen, review filtrada de una revista francesa llamada “Canard PC Hardware“, donde en su número de enero/febrero 2017 publican las review de una desconocida CPU AMD Ryzen de la que únicamente conocemos que emplea 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia Base/Turbo de 3.15/3.30 GHz, mientras que la frecuencia máxima Turbo, para un único núcleo, alcanza los 3.50 GHz, unas frecuencias “modestas” si las comparamos con los procesadores de Intel y que, como podrás ver a continuación, afectarán a su rendimiento en un entorno real.

Esta CPU AMD Ryzen, conocida como “AMD 2D3151A2M88E“, se enfrentó a una batería de benchmarks (WPrime, PovRay 3.7, Blender 3D, 3DSMax 2016 / Mental Ray, Corona Benchmark, codificación H.265 1080p & H.265), donde el procesador de AMD se sitúa en segundo lugar sólo por detrás del Core i7-6900K (8 núcleos @ 3.70 GHz) con un 25% de diferencia en rendimiento, mientras que el tercer lugar lo ostenta el Core i7-6800K con 6 núcleos @ 3.60 GHz, que se muestra un 18% más lento.

Respecto al AMD FX-8370, se muestra un 63.5% más rápido.

Vayamos a las pruebas reales, juegos, donde hay que indicar que obviamente, la CPU AMD Ryzen no está optimizada, por lo que este rendimiento puede mejorar, además de tener como punto negativo que se vuelve a sacar una media, por lo que basta que en un juego el rendimiento sea muy malo para cargarse toda la media.

Se emplearon los juegos Far Cry 4, GRID: AutoSport, Battlefield 4, Arma III, X3: TC, The Witcher 3: Wild Hunt y el Anno 2070, salvo 3 juegos, el resto morralla. Aquí es donde se nota la diferencia de frecuencias, viendo como esta CPU AMD Ryzen rinde como un Core i5-6600, desconociendo si esto es bueno o malo, pues no sabemos si estamos ante la CPU tope de gama o no, pero podemos ver como la mayoría de estos juegos no aprovechan las capacidades multi-hilo que ofrece el procesador, como mucho el Battlefield 4 y eso si se ejecutó con DirectX 12.

Habrá que esperar a conocer nuevos benchmarks de juegos por separado y probando juegos compatibles con la API DirectX 12, que en teoría aprovecharía esta capacidad. Respecto al FX-8370 en juegos, una mejora del 26%, lo que muestra que son juegos que necesitan el uso de unos núcleos más rápidos en vez de una mayor cantidad.

Y terminando, con esta CPU Ryzen, el consumo, necesitando 3W menos que el Core i7-6900K, su equivalente físico al compartir la misma cantidad de núcleos. Respecto al AMD FX-8370, se mejora mucho su rendimiento consumiendo 38W menos.

¿Que AMD Ryzen será más rápido que el Core i7-6900K? Por ahora todo parece indicar que no, tocará esperar a la versión final del procesador y sus optimizaciones, pero esto podría simplemente ayudarle a estar más cerca, pero no superarlo, aunque no está mal si recordamos que dicho procesador tiene un coste en torno a los 1.100 euros, pero lo más interesante será ver cómo rinde finalmente respecto los procesadores tope de gama Intel LGA1151, pues si se cumple que AMD Ryzen llegue a unas frecuencias levemente superiores en su versión final, tendremos una mejora sustancial de rendimiento que permitirá hacerle competir con los Core i7-x700K.

