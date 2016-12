Resident Evil 7 se ejecutará a 1080p @ 60 FPS en PS4 y Xbox One

El lanzamiento del Resident Evil 7 está a la vuelta de la esquina, y mientras que su completa adaptación a PC se conocía desde hace semanas (4K, 144 FPS, 21:9, etc), no ha sido hasta ahora que Masachika Kawata, el productor del juego, ha anunciado que su juego llegará a la PlayStation 4 y a la Xbox One alardeando de ofrecer una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles a 60 FPS, dando así un valor añadido a aquellos usuarios que estaban interesados en disfrutar de un juego de terror y no de una experiencia terroríficamente cinematográfica.

No todo se queda en la resolución y en la tasa de imágenes por segundo, sino que Resident Evil 7 incluye en la PlayStation 4, la PlayStation 4 Pro y la Xbox One S (la Xbox One original se queda fuera) el soporte HDR. Esta nueva entreg será lanzada el próximo 24 de enero de 2017 para PC, PlayStation 4 y Xbox One, recordando que a día de hoy existe una demo accesible en todas las plataformas.

vía: TweakTown