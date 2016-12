Arrancan las Rebajas de Invierno de Steam

Tal y como se había filtrado, desde hoy, 22 de diciembre a las 19:00pm, (18:00pm en Canarias), hasta la misma hora del próximo 2 de enero, podremos acceder a las Rebajas de Invierno de Steam, además de poder votar en Los Premios Steam, pudiendo hoy votar en la categoría de “Villano más necesitado de un abrazo“. En lo que respecta a los precios, parecen mejores, aunque siempre puedes compararlos con tiendas como G2A.com (“chapuzas” para 3% descuento).

Como ofertas destacadas tenemos el Project Cars por sólo 9.89 euros, The Division por 24.99 euros, Zombie Army: Trilogy por 8.39 euros, Grim Fandango Remastered por 2.99 euros, Half-Life 2 por 1.99 euros, Deus Ex: Mankind Divided por 16.49 euros, o las sagas de Total War con hasta un 75% de descuento, Civilization con hasta un 67%, Just Cause con hasta un 50% o DOOM con hasta 67%.

Puedes acceder a todas las ofertas desde el siguiente enlace, mientras que nosotros, cada día, te recordaremos hasta el 2 de enero las ofertas más destacadas de cada día.