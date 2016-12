Rebajas de Invierno de Steam día 8, ofertas destacadas y Premios Steam

Seguimos buscando las mejores ofertas de las Rebajas de Invierno de Steam, para ello nada mejor que nombrar las ofertas destacadas y recordarte que las votaciones siguen, pudiendo hoy votar a los juegos nominados al premio “Lo mejor que se puede hacer con un animal de granja“, recordando que conseguirás logros y un cromo especial por cada votación.

Como ofertas tenemos el Plague Inc. por 7.49 euros, ideal para expandir epidemias por todo el mundo, tenemos el 7 Days to Die por 9.19 euros, el South Park: The Stick of Truth por 7.49 euros, Reigns por 1.01 euros, Trine 3 por 5.49 euros, Planetbase por 12.99 euros o las franquicias de Max Payne, Bioshock, Dead Rising o Batman rebajadas en hasta un 75 por ciento.