Rebajas de Invierno de Steam día 6, ofertas destacadas y Premios Steam

Seguimos en nuestra misión de buscar algún juego en las Rebajas de Invierno de Steam que realmente merezca la pena por su precio, pero en caso de no hacerlo, que sería lo más normal, te recordamos que hoy toca votar a los juegos nominados a “Juego dentro de un juego“.

Como ofertas destacadas en el día de hoy tenemos el Portal 2 por 3.99 euros, el Age of Mythology: Extended Edition por 6.99 euros, el Homeworld: Deserts of Kharak por 15.63 euros y el How to Survive por 4.49 euros. En lo que respecta a las franquicias, tenemos rebajas en el Saints Row, Far Cry, Thief y en los Might & Magic. Si ampliamos el listado en busca de joyas antiguas, tenemos el Dark Messiah por 2.49 euros, Overlord por 1.24 euros, Half-Life 2 por 1.99 euros, o el RollerCoaster Tycoon Deluxe por 1.49 euros. Puedes ver todas las ofertas del día desde la web oficial.