Rebajas de Invierno de Steam día 7, ofertas destacadas y Premios Steam

Tras un día bastante movidito, con la filtración de la PlayStation 4 Pro Plus Ultra para los consoleros, nosotros, la PC Master Race, nos tenemos que conformar con seguir buscando alguna oferta decente durante las Rebajas de Invierno de Steam donde el título otorgado a los nominados nos viene perfecto para resumir las ofertas de Steam: “No estoy llorando, es que se me ha metido algo en el ojo“.

Como ofertas destacadas tenemos el Mortal Kombat XL por 9.99 euros, el Metal Gear Solid: The Phantom Pain por 17.99 euros, Car Mechanic Simulator 2015 por 4.99 euros, Wolfestein: The New Order por 6.59 euros, el Magicka 2 por 5.99 euros o el Terra Tech por 13.99 euros. Si buscamos en otras secciones, tenemos el Facerig por 7.49 euros, Running with Rifles por 7.49 euros, o el Evil Genius por 2.49 euros, título catalogado con valoraciones “extremadamente positivas”.