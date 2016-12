Rebajas de Invierno de Steam día 4, ofertas destacadas y Premios Steam

Nuevo día de las Rebajas de Invierno de Steam, y toca ver si Papá Noel se ha pasado por la plataforma de Valve para mostrarnos algún juego de interés a un precio irresistible que nos haga tirar la cartera a la pantalla. En caso de no ser así, siempre podrás votar hoy un juego a la categoría “Solo cinco minutos más” al juego que más te enganchó entre los nominados.

No encontramos con el Rainbow Six Siege por 19.99 euros (mismo precio que en Origin), Aragami por 13.99 euros, The Witness por 19.49 euros o The Solus por 9.49 euros. En lo que respecta a las franquicias, hasta un 90% descuento en DiRT, un 75% en Hitman o Devil May Cry y hasta un 85% en Star Wars. A muy bajo precio, Zenge por 0.79 euros (valoraciones extremadamente positivas), Shelter (1.09 euros) o el Epic Battle Fantasy 4 por 3.62 euros (extremadamente positivas). Puedes conocerlos a todos accediendo a la web de Steam.