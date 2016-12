Rebajas de Invierno de Steam día 3, ofertas destacadas y Premios Steam

Tercer día con las Rebajas de Invierno de Steam, y si aún estás esperando a que se termine de hacer la comida, o te marcas un “like a sir” y estás esperando que te sirvan tu plato de comida, no te preocupes, vamos a pasar el tiempo viendo las ofertas destacadas en el día de hoy, además de recordarte que hoy puedes votar en concepto de “La prueba del tiempo” al juego que mejor ha envejecido.

Como ofertas destacadas, tenemos el Mordheim: City of the Damned por 13.69 euros, Stronghold: Crusader por 3.49 euros, Seasons after Fall por 8.99 euros, el juegazo Ryse: Son of Rome por 4.99 euros (que Crytek necesidad dinerito) o Spore por 4.99 euros.

Si quieres gastar muy poco dinero, pero no por ello prescindir de una gran calidad, por 3.29 euros tenemos Dishonored o unos juegazos como The Secret of Monkey Islands: Special Edition y el The Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (Especial Edition) por 2.49 euros cada uno.

Si nada es de tu interés, apaga el PC, móvil o lo que quieras que uses para ver esta noticia y ¡buen provecho!.